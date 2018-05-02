В Армении из-за протестов приостановили движение поездов

В Армении 2 мая временно прекратили осуществление пассажирских перевозок в пригородном сообщении, а также грузоперевозок

Такое решение приняли в связи с массовым закрытием гражданами железнодорожных переездов.

«Приоритетом для ЗАО "Южно-Кавказская железная дорога" является безопасность пассажиров и грузов, гарантирование которой в полном объеме невозможно с учетом несанкционированных перекрытий путей и вмешательства в работу транспорта», — говорится в сообщении пресс-службы Министерства транспорта Армении.

Отмечается, что движение поездов приостановили, в том числе, и для обеспечения безопасности граждан, перекрывших железнодорожные пути.

Протестующих призывают не препятствовать естественной работе железнодорожного транспорта и соблюдать правила безопасности, сообщает пресс-служба министерства транспорта, связи и информационных технологий Республики Армения.