В Армении из-за протестов приостановили движение поездов
В Армении 2 мая временно прекратили осуществление пассажирских перевозок в пригородном сообщении, а также грузоперевозок
Такое решение приняли в связи с массовым закрытием гражданами железнодорожных переездов.
«Приоритетом для ЗАО "Южно-Кавказская железная дорога" является безопасность пассажиров и грузов, гарантирование которой в полном объеме невозможно с учетом несанкционированных перекрытий путей и вмешательства в работу транспорта», — говорится в сообщении пресс-службы Министерства транспорта Армении.
Отмечается, что движение поездов приостановили, в том числе, и для обеспечения безопасности граждан, перекрывших железнодорожные пути.
Протестующих призывают не препятствовать естественной работе железнодорожного транспорта и соблюдать правила безопасности, сообщает пресс-служба министерства транспорта, связи и информационных технологий Республики Армения.
Как сообщали Юга.ру, 13 апреля в Армении начались массовые акции против избрания премьером Сержа Саргсяна, который возглавлял государство с 2008 года. 23 апреля он решил покинуть свой пост, в этот же день президент Армении принял отставку правительства. Временно исполняющим обязанности главы правительства стал первый вице-премьер Карен Карапетян.
В Армении 2 мая оппозиция начала перекрывать дороги в аэропорт, а также железнодорожные пути. Акции протеста начались после того, как парламент не избрал оппозиционного лидера Никола Пашиняна на должность премьер-министра.
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.