В России минимальный размер оплаты труда сравнялся с прожиточным минимумом

С 1 мая размер минимальной оплаты труда (МРОТ) в России сравнялся с прожиточным минимумом

Согласно указу президента РФ, с 1 мая МРОТ возрастает до 11163 рублей. Таким образом, минимальный размер отплаты труда приравнивается к прожиточному минимуму. До этого МРОТ составлял 9489 рублей, что составляло 85% от прожиточного минимума.

По данным Минтруда, повышение коснется 3 млн человек — 1,6 млн работников бюджетного сектора экономики и 1,4 млн работников реального сектора.

Для повышения МРОТ до уровня прожиточного минимума потребуется дополнительно почти 40 млрд рублей из федерального и региональных бюджетов. Премьер-министр Дмитрий Медведев ранее заявлял, что правительство поддержит регионы, выделив на эти цели из Резервного фонда 36 млрд рублей.

В Краснодарском крае прожиточный минимум с 1 марта 2018 года составил 9925 рублей в расчете на душу населения, 10737 рублей для трудоспособного населения, 8229 рублей для пенсионеров и 9486 рублей для детей. Минимальный размер оплаты труда с 1 января 2018 года составил 9489 рублей в месяц.