В России минимальный размер оплаты труда превысит 11 тыс. рублей

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 мая составит более 11 тыс. рублей

«С 2013 года МРОТ вырос почти в два раза. А с 1 мая он составит 11 тыс. 163 рубля. Это коснется более 3 млн человек, причем половина из них работают в бюджетной сфере», — сказал Медведев.

По словам премьер-министра, правительство поддержит регионы, которые должны найти деньги на повышение зарплат с учетом увеличения МРОТ. На эти цели из Резервного фонда выделили 36 млрд рублей. Медведев пояснил, что с увеличением МРОТ сократится разница между зарплатами в различных регионах.

Сейчас минимальный размер оплаты труда в РФ составляет 9 тыс. 489 рублей. Это 85% от прожиточного минимума, сообщает «Интерфакс».