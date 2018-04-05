Россияне рассказали, сколько денег им нужно для «нормальной жизни»
Исследовательский холдинг «Ромир» провел исследование о том, сколько денег россиянам нужно для обеспечения нормального уровня жизни
Так, средней российской семье из трех человек для нормального уровня жизни нужно 75,9 тыс. рублей в месяц, передает РИА «Новости».
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Опрос показал, что 21% российских семей готовы нормально прожить при бюджете 20–45 тыс. рублей в месяц. 66% семей будет достаточно 45–120 тыс. рублей. Еще 13% опрошенных сказали, что для «нормальной жизни» им нужно более 120 тыс. рублей.
Отмечается, что у жителей мегаполисов более высокие требования: в городах-миллионниках людей устроит ежемесячный доход в 91,6 тыс. рублей, в полумиллионниках — 80,2 тыс. рублей, в стотысячниках — до 75 тыс. рублей. В сельской местности гражданам будет достаточно 61,5 тыс. рублей в месяц.
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Опрос проводился среди россиян, живущих в городах и сельской местности во всех федеральных округах. Участниками стали 1,5 тыс. человек в возрасте от 18 лет.
Напомним, прожиточный минимум в России составляет около 9,5 тыс. рублей в месяц.
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