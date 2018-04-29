Фанатов «Локомотива» попросили не устраивать шествие в Краснодаре и предложили бесплатные автобусы до стадиона
Болельщиков московского футбольного клуба «Локомотив» попросили воздержаться от несанкционированных шествий перед матчем с «Краснодаром» и использования пиротехники
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Матч состоится 30 апреля на стадионе «быков», начало в 19:00. В случае победы столичный клуб досрочно обеспечит себе победу в чемпионате России.
Как передает ТАСС, матч пройдет при аншлаге, а на фан-секторе ожидается более 5 тыс. человек. На сайте «Локо» сообщили, что на выезд в Краснодар отправились несколько тысяч фанатов.
«Во избежание недоразумений призываем вас соблюдать порядок в городе и содействовать цивилизованной поддержке на стадионе», — обратился «Локомотив» к своим болельщикам.
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Перед игрой фанаты железнодорожников планируют собраться в парке 30-летия Победы, около 16:00 поприветствовать команду, когда та будет выезжать из гостиницы «Хилтон», а потом отправиться на стадион.
В выходной день улица Красная, где находится гостиница, становится пешеходной, по ней молодежь катается на скейтбордах, самокатах и роликах, гуляют семьи с детьми, пенсионеры и отдыхающие горожане. В связи с этим администрации города и края, а также региональное управление полиции настоятельно призывают фанатов «Локомотива» воздержаться от несанкционированных шествий и использования пиротехники.
Для болельщиков, которые приехали в Краснодар на машинах, в парке З0-летия Победы организуют бесплатную парковку. Кроме того, все желающие поприветствовать футболистов смогут приехать к «Хилтону» на муниципальных автобусах, которые потом отвезут фанатов к арене «Краснодара». Отправление из парка запланировано на 15:30.
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В день матча полицейские обеспечат охрану общественного порядка на стадионе, им помогут сотрудники ЧОПов, стюарды и общественники. Зрителей будут пускать на трибуны после досмотра, в связи с чем граждан просят с пониманием отнестись к мерам безопасности и прибыть на стадион заранее.
В региональном управлении МВД призвали болельщиков не нарушать общественный порядок, а также воздержаться от проведения несанкционированных шествий и использования пиротехники на стадионе.
За нарушение правил поведения во время спортивных соревнований грозит административное наказание по ст. 20.31 КоАП РФ — штраф от 3 до 10 тыс. рублей или обязательные работы сроком до 160 часов с наложением запрета на посещение матчей от 6 месяцев до 3 лет. За проведение несанкционированной акции статья 20.2 КоАП РФ предусматривает до 300 тыс. рублей штрафа, до 200 часов обязательных работ или до 15 суток ареста, напомнили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.
За три тура до конца сезона «Локомотив» с 57 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата России. «Краснодар» с 47 очками занимает пятую строчку и на три очка отстает от идущего четвертым «Зенита», который сыграл на один матч больше.
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