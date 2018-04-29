Фанатов «Локомотива» попросили не устраивать шествие в Краснодаре и предложили бесплатные автобусы до стадиона

Болельщиков московского футбольного клуба «Локомотив» попросили воздержаться от несанкционированных шествий перед матчем с «Краснодаром» и использования пиротехники

Матч состоится 30 апреля на стадионе «быков», начало в 19:00. В случае победы столичный клуб досрочно обеспечит себе победу в чемпионате России. Как передает ТАСС, матч пройдет при аншлаге, а на фан-секторе ожидается более 5 тыс. человек. На сайте «Локо» сообщили, что на выезд в Краснодар отправились несколько тысяч фанатов. «Во избежание недоразумений призываем вас соблюдать порядок в городе и содействовать цивилизованной поддержке на стадионе», — обратился «Локомотив» к своим болельщикам.

Перед игрой фанаты железнодорожников планируют собраться в парке 30-летия Победы, около 16:00 поприветствовать команду, когда та будет выезжать из гостиницы «Хилтон», а потом отправиться на стадион. В выходной день улица Красная, где находится гостиница, становится пешеходной, по ней молодежь катается на скейтбордах, самокатах и роликах, гуляют семьи с детьми, пенсионеры и отдыхающие горожане. В связи с этим администрации города и края, а также региональное управление полиции настоятельно призывают фанатов «Локомотива» воздержаться от несанкционированных шествий и использования пиротехники. Для болельщиков, которые приехали в Краснодар на машинах, в парке З0-летия Победы организуют бесплатную парковку. Кроме того, все желающие поприветствовать футболистов смогут приехать к «Хилтону» на муниципальных автобусах, которые потом отвезут фанатов к арене «Краснодара». Отправление из парка запланировано на 15:30.