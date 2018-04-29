Первый рейс лайнера «Князь Владимир» из Сочи в Крым перенесли из-за неисправности

Первый круизный рейс из Сочи в Крым теплохода «Князь Владимир» перенесли на неделю

Лайнер должен был открыть круизный сезон 29 апреля, стартовав из порта Севастополя в Сочи, однако в этот день компания-владелец судна «Черноморские круизы» сообщила о переносе первого рейса на 6 мая в связи с неисправностью судна.

«При проведении швартовных испытаний система мониторинга и контроля параметров механизмов судна выдала ошибку. Данная ошибка не является серьезной поломкой», — рассказали в пресс-службе компании.

Специалисты установили причину неисправности, идет работа над ее устранением.

«Черноморские круизы» предложили пассажирам первого рейса пути выхода из ситуации. Туристам предложили перенести круиз на 6 мая и оплатить неделю пребывания в отеле с полным пансионом и экскурсионным обслуживанием, компенсировать затраты на путевки и проезд или взять путевку на любой рейсов в 2018 году с компенсацией транспортных билетов.

Как сообщали Юга.ру, первый пассажирский рейс по Черному морю лайнера «Князь Владимир» стартовал 11 июня 2017 года.

Изначально планировалось сделать круизную линию по маршруту Сочи — Крым — Стамбул, но эти планы отменили из-за отказа турецкой стороны принимать судно из Крыма.