В Ростове из-за парада 5 мая перекроют движение по Береговой

Ростовская область

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В Ростове-на-Дону 5 мая перекроют улицу Береговую от проспекта Сиверса до Богатяновского спуска

Как писали Юга.ру, 5 мая в честь юбилея военного округа в Ростове пройдут сухопутный, воздушный и водный парады. 

«В рамках мероприятий, посвященных 100-летию образования Южного военного округа 5 мая с 06:00 до 17:00 будет прекращено движение транспортных средств на улице Береговой на участке пр. Сиверса — Богатяновский спуск», — сообщает пресс-служба департамента автодорог Ростова.

Также из-за проведения дней славянской письменности и культуры с 6 утра 24 мая до 5 утра 25 мая будет прекращено движение транспорта по улице Московской на участке от проспекта Буденновского до переулка Семашко.

27 мая с 7:00 до 16:00 в связи с проведением забега «Зеленый марафон» будет прекращено движение транспорта по Береговой на участке от проспекта Буденновского до Богатяновского спуска.

Дороги Парады Ростов-на-Дону
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