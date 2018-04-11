В Ростове впервые пройдет парад боевых кораблей

5 мая в честь юбилея военного округа в Ростове-на-Дону пройдут сухопутный, воздушный и водный парады

Как сообщает пресс-служба ЮВО, 5 мая на Театральной площади пройдет праздничный парад войск в честь юбилея военного округа. В этот же день в небе над городской набережной свою авиационную технику покажут летчики 4-й армии ВВС и ПВО.

Также впервые с набережной ростовчане смогут наблюдать парад боевых кораблей. Можно будет увидеть большой десантный корабль Черноморского флота, противодиверсионный катер «Грачонок», десантный катер «Акула» и малый артиллерийский корабль Каспийской флотилии.

В 17:00 на Театральной площади начнется гала-концерт с участием звезд российской эстрады. Завершится праздник в 21:00 фейерверком.