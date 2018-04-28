Доходы и собственность губернатора Кубани Вениамина Кондратьева. Официальные

Доходы губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева в 2017 году составили 2,1 млн рублей

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера Кондратьева за 2017 год опубликовали на официальном сайте администрации Краснодарского края.

Согласно этим данным, в прошлом году губернатор заработал 2,097 млн рублей. В собственности Кондратьева — квартира площадью 226 кв. метров, дом площадью 68 кв. метров, земельный участок 620 кв. метров и автомобиль УАЗ-3159.

В совместном пользовании с женой и двумя детьми у губернатора — квартира площадью 130 кв. метров, дом площадью 70 кв. метров и земельный участок в 1000 кв. метров. За прошлый год жена Вениамина Кондратьева заработала 441,3 тыс. рублей.

Как писали Юга.ру, в 2016 году Кондратьев заработал 2,03 млн рублей, а его жена — 388,5 тыс. рублей.