ЦИК опубликовал сведения о доходах Путина за шесть лет

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Центризбирком опубликовал сведения о доходах кандидата в президенты РФ Владимира Путина с 2011 по 2016 год

Согласно предоставленным Путиным данным, за шесть лет он заработал 38,5 млн рублей. В эту сумму входит зарплата, доход от вкладов и военная пенсия.

«Источники и общая сумма доходов за шесть лет, предшествующих году назначения выборов: зарплата, администрация президента Российской Федерации, доход от вкладов в банках, военная пенсия — 38 528 817 рублей», — сообщается в документе.

На 13 счетах в банках у Путина, согласно сведениям, было 13 млн 824 тысячи 390 рублей, также у него имелись 230 акций ПАО «Банк Санкт-Петербург».

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У него была квартира площадью 77 кв. метров и гараж (18 кв. метров) в Санкт-Петербурге. Путин владеет тремя легковыми автомобилями — ГАЗ-21М 1960 года выпуска, ГАЗ — 21М 1965 года и ВАЗ-2121 Нива 2009 года, а также автомобильным прицепом «Скиф» 1987 года. В пользовании у него находится квартира — 153,7 кв. метров в Москве (бессрочное пользование, распоряжение правительства Москвы) и гаражное место — 18 кв. метров в Санкт-Петербурге (членство в ВОА).

Как сообщали Юга.ру, 6 февраля ЦИК зарегистрировал Путина кандидатом в президенты. Он будет участвовать в выборах как самовыдвиженец.

Выборы президента России назначены на 18 марта 2018 года.

Владимир Путин Выборы

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