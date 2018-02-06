ЦИК опубликовал сведения о доходах Путина за шесть лет

Центризбирком опубликовал сведения о доходах кандидата в президенты РФ Владимира Путина с 2011 по 2016 год

Согласно предоставленным Путиным данным, за шесть лет он заработал 38,5 млн рублей. В эту сумму входит зарплата, доход от вкладов и военная пенсия.

«Источники и общая сумма доходов за шесть лет, предшествующих году назначения выборов: зарплата, администрация президента Российской Федерации, доход от вкладов в банках, военная пенсия — 38 528 817 рублей», — сообщается в документе.

На 13 счетах в банках у Путина, согласно сведениям, было 13 млн 824 тысячи 390 рублей, также у него имелись 230 акций ПАО «Банк Санкт-Петербург».