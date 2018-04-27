Бузова отменила концерт во Владикавказе и заявила об угрозах от власти Северной Осетии

Российская исполнительница Ольга Бузова записала видеообращение своим поклонникам, в котором заявила об угрозах со стороны власти Северной Осетии

Видеозапись певица опубликовала на своей странице в Instagram.

«Мой концерт во Владикавказе должен был состояться 29 апреля. Я говорила и писала, что он состоится при любых обстоятельствах, потому что огромное количество людей, несмотря на гнет со стороны власти и на то, что мои плакаты убирают, очень хотели попасть на этот концерт. Но дело в том, что нас начали запугивать власти, присылать угрозы. И, скорее всего, если мы туда приедем, это будет не безопасно для вас, моих людей, меня и моего коллектива», — сказала певица.

По словам Бузовой, она не предполагала, что может когда-либо столкнуться с такой ситуацией.

«Я всегда была уверена, что у музыки нет границ. Музыка — это то, что дарит людям любовь и радость», — отметила исполнительница.

Она написала, что те, кто купил билеты на концерт во Владикавказе, могут посмотреть ее выступление в Ессентуках.

«Власти Осетии не дают провести этот концерт. Угрожают мне и организаторам. Я приняла решение организовать бесплатные автобусы на мой концерт в Ессентуках. После мероприятия автобусы отвезут зрителей обратно во Владикавказ», — добавила певица.

Она попросила прощения у поклонников и отметила, что жестокость некоторых людей не имеет границ.