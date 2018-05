Бузова отменила концерт во Владикавказе и заявила об угрозах от власти Северной Осетии

Мои дорогие, все кто купил билеты на концерт во Владикавказе, я приглашаю и жду Вас на свой концерт в Ессентуках, так как власти Осетии не дают провести этот концерт. Угрожают мне и организаторам( Завтра в 14 часов от СОГУ, я приняла решение организовать бесплатные автобусы на мой концерт в Ессентуках, и также после концерта автобусы отвезут обратно вас обратно во Владикавказ...Простите меня...я сделала все...Я мечтала приехать к вам но жестокость некоторых людей не имеет границ #моилюдивсегдасомной

