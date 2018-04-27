Бузова отменила концерт во Владикавказе и заявила об угрозах от власти Северной Осетии
Российская исполнительница Ольга Бузова записала видеообращение своим поклонникам, в котором заявила об угрозах со стороны власти Северной Осетии
Видеозапись певица опубликовала на своей странице в Instagram.
«Мой концерт во Владикавказе должен был состояться 29 апреля. Я говорила и писала, что он состоится при любых обстоятельствах, потому что огромное количество людей, несмотря на гнет со стороны власти и на то, что мои плакаты убирают, очень хотели попасть на этот концерт. Но дело в том, что нас начали запугивать власти, присылать угрозы. И, скорее всего, если мы туда приедем, это будет не безопасно для вас, моих людей, меня и моего коллектива», — сказала певица.
По словам Бузовой, она не предполагала, что может когда-либо столкнуться с такой ситуацией.
«Я всегда была уверена, что у музыки нет границ. Музыка — это то, что дарит людям любовь и радость», — отметила исполнительница.
Она написала, что те, кто купил билеты на концерт во Владикавказе, могут посмотреть ее выступление в Ессентуках.
«Власти Осетии не дают провести этот концерт. Угрожают мне и организаторам. Я приняла решение организовать бесплатные автобусы на мой концерт в Ессентуках. После мероприятия автобусы отвезут зрителей обратно во Владикавказ», — добавила певица.
Она попросила прощения у поклонников и отметила, что жестокость некоторых людей не имеет границ.
Как сообщали Юга.ру, главный тренер сборной России по вольной борьбе, депутат парламента Северной Осетии Дзамболат Тедеев попросил отменить концерт певицы в столице региона. В ответ на это Бузова предложила чиновнику билет на концерт, предположив, что он потребовал запретить мероприятие из-за того, что не успел обзавестись билетом.
Министр культуры Северной Осетии Руслан Мильдзихов прокомментировал просьбу депутата об отмене концерта. Он заявил, что власти поступят как дикари, отменив концерт Бузовой.
Мои дорогие, все кто купил билеты на концерт во Владикавказе, я приглашаю и жду Вас на свой концерт в Ессентуках, так как власти Осетии не дают провести этот концерт. Угрожают мне и организаторам( Завтра в 14 часов от СОГУ, я приняла решение организовать бесплатные автобусы на мой концерт в Ессентуках, и также после концерта автобусы отвезут обратно вас обратно во Владикавказ...Простите меня...я сделала все...Я мечтала приехать к вам���� но жестокость некоторых людей не имеет границ �� #моилюдивсегдасомной
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