Главный тренер сборной РФ по борьбе попросил не пускать Бузову в Северную Осетию. В ответ она пригласила его на концерт во Владикавказе
Главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев попросил отменить концерт певицы Ольги Бузовой во Владикавказе
В своем инстаграме Тедеев, который также является депутатом парламента Северной Осетии, написал, что к нему ежедневно обращаются жители республики, обеспокоенные предстоящим концертом Бузовой. Чиновник пообещал поговорить с организаторами мероприятия.
«Считаю недопустимым выступление новоиспеченной певицы, ведущей "Дома-2" на осетинской земле. Какие ценности она пропагандирует? В каком виде предстает перед зрителями? Какой смысл несут ее песни? Даже их названия говорят сами за себя. Объективно ответив на эти и ряд других вопросов, вряд ли можно найти причины для встречи Бузовой с нашей публикой», — заключил Дзамболат Тедеев.
В ответ на это Ольга Бузова предложила ему билет на концерт.
«Я обожаю вольную борьбу и восхищаюсь борцами, ведь в этом виде спорта всегда только настоящие мужчины, которые за словом в карман не полезут! Спасибо, что воспитываете их такими», — написала артистка в своем инстаграме.
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Бузова отметила, что не раз бывала во Владикавказе и считает регион очень гостеприимным, поэтому слова Тедеева «оскорбляют прекрасный народ, славящийся любовью к приезжающим в Осетию». Она сообщила, что билетов на концерт уже не достать и во Владикавказе ее ждет sold out.
«Уж не знаю, может быть, именно факт того, что вы не смогли приобрести билет на мое прекрасное шоу "Под звуки поцелуев" вас так расстроил, что вы решили обратиться к организаторам с требованием, нарушающим законы и конституцию РФ. Я, как девушка, понимающая ваше положение, готова лично пригласить вас на свое шоу. Я буду вас ждать, и помните, я люблю розы», — написала Бузова.
Уважаемый главный тренер сборной России по вольной борьбе и депутат Парламента Северной Осетии Дзамболат Тедеев, первое, что хочу сказать Вам, я обожаю вольную борьбу и восхищаюсь борцами, ведь в этом виде спорта всегда только настоящие мужчины, которые за словом в карман не полезут! Спасибо, что воспитываете их такими. Я не раз была во Владикавказе и знаю ваш регион как очень гостеприимный, поэтому ваши слова сейчас лишь оскорбляют ваш прекрасный народ, славящийся любовью к приезжающим в Осетию. Во Владикавказе у меня очень много поклонников и моих людей, с которыми я с нетерпением жду встречи! Мне сообщили организаторы, что на концерт уже не достать билеты и меня в вашей столице ждёт sold out. Я уж не знаю, может быть именно факт того, что вы не смогли приобрести билет на мое прекрасное шоу «Под звуки поцелуев» Вас так расстроил, что вы решили обратится к организаторам с требованием нарушающим законы и конституцию Российской Федерации. Я как девушка, понимающая ваше положение, готова лично пригласить Вас на своё шоу «Под звуки поцелуев» во Владикавказе 29 апреля. Я буду Вас ждать и помните, я люблю розы. А всем остальным желающим обратить мое внимание на себя, я хочу посоветовать не заниматься ерундой и не решать за людей кому и куда ходить. Просто помните, что это нарушение закона, а значит Вы- преступник. С любовью и добром, Ваша Ольга Бузова.
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