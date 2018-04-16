Главный тренер сборной РФ по борьбе попросил не пускать Бузову в Северную Осетию. В ответ она пригласила его на концерт во Владикавказе

Главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев попросил отменить концерт певицы Ольги Бузовой во Владикавказе

В своем инстаграме Тедеев, который также является депутатом парламента Северной Осетии, написал, что к нему ежедневно обращаются жители республики, обеспокоенные предстоящим концертом Бузовой. Чиновник пообещал поговорить с организаторами мероприятия.

«Считаю недопустимым выступление новоиспеченной певицы, ведущей "Дома-2" на осетинской земле. Какие ценности она пропагандирует? В каком виде предстает перед зрителями? Какой смысл несут ее песни? Даже их названия говорят сами за себя. Объективно ответив на эти и ряд других вопросов, вряд ли можно найти причины для встречи Бузовой с нашей публикой», — заключил Дзамболат Тедеев.

В ответ на это Ольга Бузова предложила ему билет на концерт.

«Я обожаю вольную борьбу и восхищаюсь борцами, ведь в этом виде спорта всегда только настоящие мужчины, которые за словом в карман не полезут! Спасибо, что воспитываете их такими», — написала артистка в своем инстаграме.