Главный тренер сборной РФ по борьбе попросил не пускать Бузову в Северную Осетию. В ответ она пригласила его на концерт во Владикавказе

Уважаемый главный тренер сборной России по вольной борьбе и депутат Парламента Северной Осетии Дзамболат Тедеев, первое, что хочу сказать Вам, я обожаю вольную борьбу и восхищаюсь борцами, ведь в этом виде спорта всегда только настоящие мужчины, которые за словом в карман не полезут! Спасибо, что воспитываете их такими. Я не раз была во Владикавказе и знаю ваш регион как очень гостеприимный, поэтому ваши слова сейчас лишь оскорбляют ваш прекрасный народ, славящийся любовью к приезжающим в Осетию. Во Владикавказе у меня очень много поклонников и моих людей, с которыми я с нетерпением жду встречи! Мне сообщили организаторы, что на концерт уже не достать билеты и меня в вашей столице ждёт sold out. Я уж не знаю, может быть именно факт того, что вы не смогли приобрести билет на мое прекрасное шоу «Под звуки поцелуев» Вас так расстроил, что вы решили обратится к организаторам с требованием нарушающим законы и конституцию Российской Федерации. Я как девушка, понимающая ваше положение, готова лично пригласить Вас на своё шоу «Под звуки поцелуев» во Владикавказе 29 апреля. Я буду Вас ждать и помните, я люблю розы. А всем остальным желающим обратить мое внимание на себя, я хочу посоветовать не заниматься ерундой и не решать за людей кому и куда ходить. Просто помните, что это нарушение закона, а значит Вы- преступник. С любовью и добром, Ваша Ольга Бузова.

