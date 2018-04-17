Министр культуры Северной Осетии: Мы ведем себя как дикари, отменяя концерт Бузовой

Северная Осетия

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Министр культуры Северной Осетии Руслан Мильдзихов прокомментировал просьбу депутата парламента республики Дзамболата Тедеева запретить концерт Ольги Бузовой во Владикавказе

В комментарии изданию Ossetia News Мильдзихов заявил, что не одобряет такую инициативу.

«Я за то, чтобы концерт Бузовой не отменяли. Мое мнение как человека и как министра: мы ведем себя как дикари, отменяя такие концерты. Людям нужно очень мягко и тактично объяснять, почему не стоит посещать концерты таких артистов, как Бузова. А там уже молодежь сама решит, посещать им такие концерты или нет. А когда мы таким силовым методом запрещаем, то не очень цивильно себя показываем. Если другие регионы проводят эти мероприятия, а Осетия отменяет, это политически и стратегически неправильно», — считает министр.

Напомним, ранее главный тренер сборной России по вольной борьбе, депутат парламента Северной Осетии Дзамболат Тедеев попросил отменить концерт певицы в столице региона. В ответ на это Бузова предложила чиновнику билет на концерт, предположив, что он потребовал запретить мероприятие из-за того, что не успел обзавестись билетом.

Как сообщали Юга.ру, в марте в чеченском селе Грозненском школьникам предложили написать сочинение на тему «Ольга Бузова как герой массовой культуры современной России».

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