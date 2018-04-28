Из-за футбольного матча в Ростове изменится схема движения

29 апреля в Ростове-на-Дону будет ограничено движение на нескольких участках дорог из-за проведения второго тестового матча на «Ростов-Арене»

Измененная схема организации дорожного движения будет действовать с 14:00 до 23:00 29 апреля.

«В день матча будет ограничено движение любого транспорта, кроме автобусов-шаттлов и транспорта экстренных служб на улице Левобережной от съезда с транспортной развязки Ворошиловского моста до кольцевой развязки на пересечении с магистралью от Южного подъезда (Восточное кольцо) и на участке магистрали от Южного подъезда до Левобережной», — сообщает пресс-служба департамента автодорог Ростова.

Также будет запрещен сквозной проезд на Левобережной от Аксайского моста и от трассы М4 до Ворошиловского моста.

Добраться личным транспортом непосредственно до стадиона «Ростов Арена» в день второго тестового матча будет невозможно. Для автомобилистов будет организована работа перехватывающей парковки вместимостью 800 машиномест на территории старого аэропорта Ростова-на-Дону по адресу: пр. Шолохова, 270/1.

От перехватывающей парковки на стадион будет курсировать шаттл.

29 апреля на новом стадионе «Ростов» сыграет с «Тосно». Как сообщали Юга.ру, на матч допустят 25 тыс. болельщиков. Для фанатов организуют 160 бесплатных автобусов.

Торжественное открытие «Ростов-Арены» пройдет 13 мая.