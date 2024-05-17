Абрау-Дюрсо присоединится к акции «Ночь музеев»
В центре винного туризма «Абрау-Дюрсо» под Новороссийском 18 мая пройдет серия мероприятия в рамках акции «Ночь музеев» (12+)
Бесплатно будут доступны экскурсия по музейной части и подземным тоннелям Русского винного дома без дегустации; экскурсия-променад «Голос Абрау»; мультимедийное пространство «Галерея света Абрау» — для детей (для взрослых 300 рублей).
По специальной цене можно устроить дегустацию и посетить аромакомнату, а также отправить на иммерсивную экскурсию «Тайны и легенды Абрау-Дюрсо».
Бронирование экскурсий в рамках «Ночи музеев» проводится через официальный сайт курорта.
Как писали Юга.ру, 18 мая по всей России пройдет акция «Ночь музеев». Тема — «Из поколения в поколение. Семейные реликвии». Культурные учреждения откроют двери в 18:00 и будут работать допоздна (у всех локаций разный график), а посетить их можно бесплатно. Посмотреть программу ,подготовленную краснодарскими музеями, можно по ссылке.