Абрау-Дюрсо присоединится к акции «Ночь музеев»

В центре винного туризма «Абрау-Дюрсо» под Новороссийском 18 мая пройдет серия мероприятия в рамках акции «Ночь музеев» (12+)

Бесплатно будут доступны экскурсия по музейной части и подземным тоннелям Русского винного дома без дегустации; экскурсия-променад «Голос Абрау»; мультимедийное пространство «Галерея света Абрау» — для детей (для взрослых 300 рублей).

По специальной цене можно устроить дегустацию и посетить аромакомнату, а также отправить на иммерсивную экскурсию «Тайны и легенды Абрау-Дюрсо».

Бронирование экскурсий в рамках «Ночи музеев» проводится через официальный сайт курорта.