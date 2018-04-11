60 бесплатных шаттлов отвезут болельщиков на тестовый матч на «Ростов-Арене»

60 бесплатных шаттлов 15 апреля отвезут болельщиков на «Ростов-Арену» на тестовый матч «Ростов» — «СКА-Хабаровск»

Об этом рассказал министр спорта Ростовской области Самвел Аракелян на пресс-конференции.

«Загрузка стадиона будет поэтапная, постепенно будет увеличиваться количество зрителей. Мы не можем сразу задействовать в полной степени объект, который еще ни разу не эксплуатировался. На первом матче будет 13 тыс. зрителей, на втором — 25 тыс., а третий пройдет при полной загрузке — 45 тыс. болельщиков. Это будет генеральная репетиция перед ЧМ, в том числе ограничено будет движение транспорта», — рассказал Аракелян.



Он обратил внимание на то, что на парковке рядом со стадионом нельзя будет оставить машину как во время тестовых матчей, так и во время ЧМ: «Единственная проблема может возникнуть, если зрители сами попытаются решить проблему, как добраться до стадиона. Оставить машину около "Ростов-Арены" нельзя, будут работать эвакуаторы. Зритель выйдет с матча и не найдет свою машину. Поэтому для фанатов мы запустим 60 бесплатных шаттлов с интервалом 10 минут. За 3 часа до начала матча шаттлы начнут работать. Доставим всех своевременно».



Министр спорта области добавил, что будут организованы перехватывающие парковки. Также планируется освободить парковку рядом с ТРК «Мегамаг».



«Есть просьбы закрыть "Мегамаг", но, по всей вероятности, он работать будет. Вообще, будет освобождены для болельщиков по всему городу парковочные места», — добавил Аракелян.

Торжественное открытие «Ростов-Арены» пройдет 13 мая. На первом текстовом матче будут работать 500 волонтеров. До 30 апреля работу по благоустройству территории вокруг стадиона планируется завершить.

Чемпионат мира по футболу будет проходить с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 российских городах. «Ростов-Арена» примет матчи Бразилия — Швейцария (17 июня), Уругвай — Саудовская Аравия (20 июня), Южная Корея — Мексика (23 июня) и Исландия — Хорватия (26 июня), а также игру 1/8 финала (2 июля).