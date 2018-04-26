Грузовикам запретят ездить в жару по дорогам Крыма

На всех дорогах Республики Крым с 1 июня введут временное ограничение движения большегрузных машин

Запрет будет действовать до 31 августа с 10:00 до 22:00, когда температура воздуха поднимется выше 32 °С.

Это ограничение позволит предотвратить преждевременное разрушение дорог и избежать трат на незапланированный ремонт, отметили в пресс-службе Госкомитета дорожного хозяйства Крыма.

Как сообщали Юга.ру, во второй половине мая откроют автодорожную часть Крымского моста для машин и пассажирских автобусов. Большегрузы планировалось пустить на мост осенью, однако сроки оказались под угрозой срыва.