Движение грузовиков по Крымскому мосту откроют осенью

Краснодарский край, Крым

Распечатать

Министр транспорта РФ Максим Соколов сообщил, что движение грузовиков по Крымскому мосту планируется открыть осенью 2018 года

«В полном объеме откроется, как и планировалось, до конца 2018 года — осенью 2018 года, скажем так, пойдут грузовики и полугрузовые автомобили», — цитирует ТАСС главу Минтранса.

Он отметил, что на машине мост можно будет пересечь примерно за 14 минут.

«Мост — 19 км, разрешенная скорость на мосту будет 90 км, поэтому легко посчитать: если ехать 60 км/ч, это будет 19 минут, а 90 км/ч — будет в полтора раза быстрее — примерно 14 минут», — объяснил Соколов.

Читайте также:

Как сообщали Юга.ру, изначально автомобильную часть моста через Керченский пролив должны были сдать в эксплуатацию в декабре 2018 года, а железнодорожную — в эти же сроки через год. Однако 1 марта президент и кандидат в президенты России Владимир Путин заявил, что движение машин по мосту откроют через несколько месяцев. Строители пообещали Путину открыть мост между Кубанью и Крымом в мае.

В связи с сокращением сроков Минтранс подготовил поэтапную схему организации движения: сначала по мосту пустят легковые автомобили и пассажирские автобусы, а в конце 2018 года откроют движение для грузовиков.

Дороги Крымский мост Максим Соколов Строительство Транспорт

Все материалы по теме:

Наш канал в Telegram: главное за день
Обсудить

Новости

В Кисловодске один человек погиб при пожаре в заброшенном доме
На Ставрополье мужчину будут судить за продажу самодельных кастетов
В Крыму пропала без вести 17-летняя девушка
Движение грузовиков по Крымскому мосту откроют осенью
В центре Ростова раскопали древний жертвенник и около 300 захоронений
В ресторане Махачкалы в результате вооруженного конфликта погиб человек, двое пострадали

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале