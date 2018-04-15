Движение грузовиков по Крымскому мосту откроют осенью
Министр транспорта РФ Максим Соколов сообщил, что движение грузовиков по Крымскому мосту планируется открыть осенью 2018 года
«В полном объеме откроется, как и планировалось, до конца 2018 года — осенью 2018 года, скажем так, пойдут грузовики и полугрузовые автомобили», — цитирует ТАСС главу Минтранса.
Он отметил, что на машине мост можно будет пересечь примерно за 14 минут.
«Мост — 19 км, разрешенная скорость на мосту будет 90 км, поэтому легко посчитать: если ехать 60 км/ч, это будет 19 минут, а 90 км/ч — будет в полтора раза быстрее — примерно 14 минут», — объяснил Соколов.
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Как сообщали Юга.ру, изначально автомобильную часть моста через Керченский пролив должны были сдать в эксплуатацию в декабре 2018 года, а железнодорожную — в эти же сроки через год. Однако 1 марта президент и кандидат в президенты России Владимир Путин заявил, что движение машин по мосту откроют через несколько месяцев. Строители пообещали Путину открыть мост между Кубанью и Крымом в мае.
В связи с сокращением сроков Минтранс подготовил поэтапную схему организации движения: сначала по мосту пустят легковые автомобили и пассажирские автобусы, а в конце 2018 года откроют движение для грузовиков.
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