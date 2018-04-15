Движение грузовиков по Крымскому мосту откроют осенью

Министр транспорта РФ Максим Соколов сообщил, что движение грузовиков по Крымскому мосту планируется открыть осенью 2018 года

«В полном объеме откроется, как и планировалось, до конца 2018 года — осенью 2018 года, скажем так, пойдут грузовики и полугрузовые автомобили», — цитирует ТАСС главу Минтранса.

Он отметил, что на машине мост можно будет пересечь примерно за 14 минут.

«Мост — 19 км, разрешенная скорость на мосту будет 90 км, поэтому легко посчитать: если ехать 60 км/ч, это будет 19 минут, а 90 км/ч — будет в полтора раза быстрее — примерно 14 минут», — объяснил Соколов.