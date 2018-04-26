80% билетов на матчи ЧМ-2018 в Ростове купили россияне

Болельщики из России приобрели около 80% билетов на матчи чемпионата мира по футболу в Ростове-на-Дону

«Россияне купили 80% билетов на матчи ЧМ в Ростове, это 34 тыс. человек», — сказал губернатор Ростовской области Василий Голубев на совещании по подготовке к чемпионату.

Губернатор добавил, что фестиваль болельщиков посетят около 300 тыс. болельщиков.

Чемпионат мира по футболу будет проходить с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 российских городах. «Ростов-Арена» примет матчи Бразилия — Швейцария (17 июня), Уругвай — Саудовская Аравия (20 июня), Южная Корея — Мексика (23 июня) и Исландия — Хорватия (26 июня), а также игру 1/8 финала (2 июля).