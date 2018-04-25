Суд отказал подрядчику в продлении сроков благоустройства территории около «Ростов-Арены»

Ростовская область

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Арбитражный суд Ростовской области отказал в иске «Крокус Интернэшнл» о продлении сроков выполнения работ по благоустройству территории около «Ростов-Арены»

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Это следует из документов на сайте суда. Подрядчик должен был закончить обустройство западного и восточного подходов к стадиону 25 декабря 2017 года, но в срок не уложился. 

По данным «Коммерсанта», договор 2017 года предусматривает наложение штрафа на подрядчика работ в случае их просрочки.

Пока неизвестно, намерены ли власти региона взыскать с компании штраф. 

Как сообщали Юга.ру, в середине апреля министр спорта области Самвел Аракелян рассказал, что обустройство территории вокруг стадиона будет завершено до 30 апреля.

29 апреля стадион «Ростов-Арена» примет второй тестовый матч. Первая игра прошла 15 апреля и закончилась победой ФК «Ростов» над хабаровским СКА со счетом 2:0. 

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