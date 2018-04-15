«Ростов» одержал победу над «СКА-Хабаровском» в первом матче на новой арене

Футбольный клуб «Ростов» 15 апреля провел матч 26-го тура российской премьер-лиги против «СКА-Хабаровска»

Первый тестовый матч на новой «Ростов-Арене» завершился победой хозяев — 2:0.

Счет на 40-й минуте открыл Бьорн Сигурдарсон. За минуту до конца основного времени Хорен Байрамян отправил второй мяч в ворота хабаровчан.

Напомним, на первом тестовом мачте количество мест ограничили до 13 тысяч, в итоге болельщики раскупили все билеты за пять дней. Для зрителей к новому стадиону пустили 60 бесплатных шаттлов.