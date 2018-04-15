«Ростов» одержал победу над «СКА-Хабаровском» в первом матче на новой арене
Футбольный клуб «Ростов» 15 апреля провел матч 26-го тура российской премьер-лиги против «СКА-Хабаровска»
Первый тестовый матч на новой «Ростов-Арене» завершился победой хозяев — 2:0.
Счет на 40-й минуте открыл Бьорн Сигурдарсон. За минуту до конца основного времени Хорен Байрамян отправил второй мяч в ворота хабаровчан.
Напомним, на первом тестовом мачте количество мест ограничили до 13 тысяч, в итоге болельщики раскупили все билеты за пять дней. Для зрителей к новому стадиону пустили 60 бесплатных шаттлов.
Творить историю! Вперёд, родные! pic.twitter.com/Pc4Vs9NESJ— Football Club Rostov (@rostovfc) April 15, 2018
После этого матча «Ростов» с 30 очками в активе поднялся на 12-ю строчку в турнирной таблице чемпионата России.
Следующую игру команда Валерия Карпина проведет 21 апреля в гостях у казанского «Рубина».
Как сообщали Юга.ру, оставшиеся домашние матчи сезона «Ростов» проведет на новом стадионе. 29 апреля желто-синие сыграют с «Тосно», на этой игре количество зрителей ограничат до 25 тыс. челолвек. 13 мая состоится поединок с «Уралом», он пройдет при полной загрузке — 45 тыс. болельщиков.
Затем «Ростов-Арена» примет матчи чемпионата мира по футболу, который будет проходить с 14 июня по 15 июля. После мундиаля «Ростов-Арена» станет базовой площадкой донского клуба.
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