С начала теплого сезона 4 тыс. россиян пожаловались на укусы клещей

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей сообщила данные по количеству пострадавших от укусов клещей с начала сезона активности насекомых

Роспотребнадзор 15 марта начал еженедельный мониторинг за нападениями клещей и инфекциями, передающимися через их укусы. По данным на 20 апреля, в 70 субъектах России за помощью медиков обратились около 4 тыс. человек с укусами клещей, в том числе 1 тыс. 591 ребенок. В ведомстве отметили, что это ниже среднемноголетних показателей. Кроме того, зафиксировано 12 случаев иксодового клещевого боррелиоза.

Чтобы предупредить распространение инфекционных заболеваний, которые передаются клещами, в ряде регионов, среди которых Адыгея, Крым, Ростовская область, Краснодарский и Ставропольский края, специалисты провели акарицидные обработки на площади более 6,5 тыс. га. Всего в этом году планируется обработать около 139 тыс. га, из них более 33 тыс. га — на территории детских летних оздоровительных учреждений.

В Роспотребнадзоре сообщили, что более 1 млн граждан привиты от клещевого вирусного энцефалита. В стране работают пункты по приему и проведению исследований клещей на предмет их зараженности возбудителями разных инфекций, их адреса опубликованы на сайтах территориальных управлений Роспотребнадзора.