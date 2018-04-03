Роспотребнадзор сообщил о начале сезона клещей

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В Роспотребнадзоре начали еженедельный мониторинг за нападениями клещей и инфекциями, передающимися через их укусы

С 15 марта в 24 субъектах страны зафиксировали 450 человек, которых укусили клещи. Среди пострадавших 220 детей. Этот показатель ниже среднего за последние годы, сообщает RT.

Пока Роспотребнадзор не зафиксировал случаи заболеваний, передающихся при укусах клещей.

Насекомые Роспотребназдор
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