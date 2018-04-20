Путин впервые за пять лет не попал в список самых влиятельных людей мира по версии Time

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Американский журнал Time представил список 100 самых влиятельных людей мира на 2018 год

В рейтинг не включили президента России Владимира Путина, которого Time отмечал предыдущие четыре года.

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Time составляет рейтинг самых влиятельных людей мира с 1999 года. Российский лидер попадал в него шесть раз. Кроме того, в 2007 году журнал присудил Путину звание «Человек года».

Участники списка разделены по пяти категориям: «Новаторы», «Деятели искусства», «Лидеры», «Кумиры» и «Титаны», передает RT.

В число «Лидеров» попали президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон, председатель КНР Си Цзиньпин, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, а также британский принц Гарри и его невеста Меган Маркл.

В категории «Титаны» значатся первая ракетка мира швейцарец Роджер Федерер, американская телеведущая Опра Уинфри и владелец Space X Илон Маск, в «Новаторах» — женщина-астронавт НАСА Пегги Уитсон и самая молодая олимпийская чемпионка по сноуборду в США Хлоя Ким.

В список «Деятелей искусства» попали актеры Хью Джекман и Николь Кидман, режиссер Гильермо дель Торо и телеведущий Джимми Киммел. В числе «Кумиров» — певицы Дженнифер Лопес и Рианна, бывший сотрудник Cambridge Analytica Кристофер Уайли, ответственный за утечку 50 млн данных пользователей Facebook.

Как сообщали Юга.ру, 6 апреля Минфин США расширил список антироссийских санкций. Это привело к росту курсов валют, а российские миллиардеры потеряли за один день 16 млрд долларов.

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Напомним, в июне 2017 года журнал Time внес в список самых влиятельных людей в интернете главу Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального.

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