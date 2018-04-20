На Ставрополье у жителя Узбекистана изъяли 400 граммов героина

В Пятигорске задержали молодого человека, который планировал осуществить сбыт героина

Правоохранители установили, что он приехал из Узбекистана. Молодого человека задержали на одной из улиц Пятигорска и доставили в отдел полиции.

Во время личного досмотра в рюкзаке задержаного полицейские обнаружили и изъяли сверток с порошкообразным веществом. Экспертиза показала, что в свертке находится 400 граммов героина.

Отмечается, что молодой человек получил крупную партию наркотика через специально организованный тайник. В Ставропольский край он привез героин для сбыта. Он планировал делать на территории города мелкие закладки.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело. Сейчас он находится под стражей. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.