Вышел трейлер фильма «Злая» про ведьм из страны Оз

Кадр из трейлера к фильму «Злая» © Скриншот видео с YouTube-канала SYNPICH

Кадр из трейлера к фильму «Злая» © Скриншот видео с YouTube-канала SYNPICH

Студия Universal представила официальный трейлер музыкального фэнтези «Злая» по мотивам одноимённого бродвейского мюзикла (16+)

Ролик был опубликован на YouTube. Фильм является своеобразным приквелом «Волшебника страны Оз» и основан на книге Грегори Магуайра. По сюжету новой злой ведьмой Запада становится зеленокожая Эльфаба. Ей противостоит добрая колдунья и бывшая подруга Глинда.

Роли в ленте исполнили Ариана Гранде, Синтия Эриво, Мишель Йео, Джефф Голдблюм, Джонатан Бэйли и другие. Режиссёром фильма выступил Джон М. Чу («Безумно богатые азиаты»). Экранизация мюзикла появится в кинотеатрах в ноябре 2024 года. «Злая» поделена на две части, вторая выйдет на экраны в декабре 2025-го.