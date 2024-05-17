Вышел трейлер фильма «Злая» про ведьм из страны Оз
Студия Universal представила официальный трейлер музыкального фэнтези «Злая» по мотивам одноимённого бродвейского мюзикла (16+)
Ролик был опубликован на YouTube. Фильм является своеобразным приквелом «Волшебника страны Оз» и основан на книге Грегори Магуайра. По сюжету новой злой ведьмой Запада становится зеленокожая Эльфаба. Ей противостоит добрая колдунья и бывшая подруга Глинда.
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Роли в ленте исполнили Ариана Гранде, Синтия Эриво, Мишель Йео, Джефф Голдблюм, Джонатан Бэйли и другие. Режиссёром фильма выступил Джон М. Чу («Безумно богатые азиаты»).
Экранизация мюзикла появится в кинотеатрах в ноябре 2024 года. «Злая» поделена на две части, вторая выйдет на экраны в декабре 2025-го.
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