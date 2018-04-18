Роскомнадзор обещал до конца 2018 года проверить Facebook

Глава Роскомнадзора Александр Жаров обещал провести проверку того, как компания Facebook соблюдает требования российского законодательства

«До конца 2018 года мы проведем проверку компании, и есть несколько пунктов, которые должны быть выполнены: локализация баз данных российских граждан на территории России, удаление всей запрещенной информации — а они уже значительно опаздывают по срокам — и соблюдение иных законов», — сказал Жаров.

Он отметил, что если какое-то требование не будет выполнено, или Россию не проинформируют о намерении провести такие действия, встанет вопрос о блокировке соцсети, сообщает RT.

Как сообщали Юга.ру, Роскомнадзор активно занимается блокировкой популярного мессенджера Telegram. Надзорное ведомство 17 апреля заблокировало более 16 млн IP-адресов в попытках заблокировать Telegram, однако мессенджер продолжал оставаться доступным. Из-за блокировок пострадали Google и Amazon, были перебои с доступом к крупнейшим ресурсам, среди которых оказались соцсеть «Одноклассники», мессенджер Viber и стриминговый сервис Spotify.