Сайт Роскомнадзора недоступен. Зато возобновил работу сайт Кубанского казачьего войска

Сайт Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 17 апреля работает с перебоями

Также 17 апреля после взлома возобновил работу сайт Кубанского казачьего войска. Он не работал месяц.

Ранее Роскомнадзор зафиксировал две DDoS-атаки на свои официальные интернет-ресурсы, сообщает RT .

При попытке загрузить страницу появляется надпись: «Не удается получить доступ к сайту».

Как сообщали Юга.ру, на сайте Кубанского казачьего войска 15 марта опубликовали призыв бойкотировать выборы. В Краснодаре атаман Кубанского казачьего войска Николай Долуда собрал срочный брифинг по поводу взлома сайта войска. Он заявил , что «подлые, коварные, трусливые злоумышленники», которые давно ненавидят войско, не просто взломали сайт, но сделали его копию. В апреле в Кубанском казачьем войске сообщили, что заявление по поводу взлома подавали в правоохранительные органы. В войске утверждают, что правоохранители провели расследование. При этом оглашать результаты в СМИ отказываются.

Сейчас Роскомнадзор активно занимается блокировкой популярного мессенджера Telegram. Владельцы приложения отказались предоставить ФСБ ключи для шифровки сообщений пользователей. Роскомнадзор 6 апреля подал иск о блокировке Telegram, а 12 апреля попросил Таганский районный суд немедленно заблокировать Telegram в случае удовлетворения иска. Суд 13 апреля постановил заблокировать в России Telegram и разрешил Роскомнадзору сделать это немедленно.

Роскомнадзор внес ссылки на сервисы Telegram в реестр запрещенных сайтов 11 апреля с формулировкой «доступ не ограничивается».

Создатель мессенджера Павел Дуров пообещал использовать встроенные методы для обхода блокировки.