Сайт Роскомнадзора недоступен. Зато возобновил работу сайт Кубанского казачьего войска
Сайт Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 17 апреля работает с перебоями
При попытке загрузить страницу появляется надпись: «Не удается получить доступ к сайту».
Ранее Роскомнадзор зафиксировал две DDoS-атаки на свои официальные интернет-ресурсы, сообщает RT.
Также 17 апреля после взлома возобновил работу сайт Кубанского казачьего войска. Он не работал месяц.
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Как сообщали Юга.ру, на сайте Кубанского казачьего войска 15 марта опубликовали призыв бойкотировать выборы. В Краснодаре атаман Кубанского казачьего войска Николай Долуда собрал срочный брифинг по поводу взлома сайта войска. Он заявил, что «подлые, коварные, трусливые злоумышленники», которые давно ненавидят войско, не просто взломали сайт, но сделали его копию. В апреле в Кубанском казачьем войске сообщили, что заявление по поводу взлома подавали в правоохранительные органы. В войске утверждают, что правоохранители провели расследование. При этом оглашать результаты в СМИ отказываются.
Сейчас Роскомнадзор активно занимается блокировкой популярного мессенджера Telegram. Владельцы приложения отказались предоставить ФСБ ключи для шифровки сообщений пользователей. Роскомнадзор 6 апреля подал иск о блокировке Telegram, а 12 апреля попросил Таганский районный суд немедленно заблокировать Telegram в случае удовлетворения иска. Суд 13 апреля постановил заблокировать в России Telegram и разрешил Роскомнадзору сделать это немедленно.
Роскомнадзор внес ссылки на сервисы Telegram в реестр запрещенных сайтов 11 апреля с формулировкой «доступ не ограничивается».
Создатель мессенджера Павел Дуров пообещал использовать встроенные методы для обхода блокировки.
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