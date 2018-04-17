В Ираке две уроженки Дагестана получили пожизненный срок за связи с ИГ. Еще четыре женщины приговорены к смертной казни
Центральный уголовный суд Ирака вынес приговор в отношении семерых женщин, подозреваемых в причастности к террористической группировке «Исламское государство»
Двое из них — гражданки РФ, уроженки Дагестана Эльвира Магомедханова (1997 года рождения, из Дербента) и Алиса Исмаилова (1992 года рождения, из Махачкалы). Они, а также одна гражданка Франции, приговорены к пожизненному сроку. А трем гражданкам Азербайджана и гражданке Киргизии суд вынес смертный приговор.
Как сообщил сенатор, представитель главы Чечни в странах Ближнего Востока и Северной Африки Зияд Сабсаби, в течение 15 дней российская сторона либо близкие родственники осужденных могут подать на апелляцию, передает РИА Новости.
По словам члена Совета по правам человека при главе Чечни Хеды Саратовой, у Алисы Исмаиловой двое малолетних детей, у Эльвиры Магомедхановой — трое, они находятся в Багдаде.
«Мы сейчас готовим документы для того, чтобы срочно вернуть этих детей в Россию, иначе их могут отдать в приют», — цитирует Саратову ТАСС.
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По ее данным, в тюрьме Багдада находится минимум 25 россиянок, которые обвиняются в терроризме и незаконном пересечении госграницы Ирака. Среди заключенных женщины из Москвы, Орла, Чечни, Тюмени, Дагестана и Башкирии. Следующий судебный процесс над гражданками РФ пройдет 29 апреля.
Напомним, Зияд Сабсаби по поручению главы ЧР Рамзана Кадырова проводит операцию по поиску и возвращению из Сирии и Ирака граждан России. Женщин с детьми — жен убитых боевиков — собирают в разных городах и тюрьмах и спецбортом доставляют в Грозный. За несколько месяцев были эвакуированы более 100 женщин и детей — жителей Чечни, Дагестана, Ханты-Мансийского автономного округа, Тверской области и других регионов РФ, а также Узбекистана и Казахстана.
В последнее время власти Ирака ужесточили процедуру возвращения россиянок, побывавших на территории, подконтрольной ИГ. Теперь все они, включая девочек в возрасте от 14 лет, обвиняются по двум статьям — терроризм и незаконное пересечение границы Ирака.
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