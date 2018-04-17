В Ираке две уроженки Дагестана получили пожизненный срок за связи с ИГ. Еще четыре женщины приговорены к смертной казни

Центральный уголовный суд Ирака вынес приговор в отношении семерых женщин, подозреваемых в причастности к террористической группировке «Исламское государство»

Двое из них — гражданки РФ, уроженки Дагестана Эльвира Магомедханова (1997 года рождения, из Дербента) и Алиса Исмаилова (1992 года рождения, из Махачкалы). Они, а также одна гражданка Франции, приговорены к пожизненному сроку. А трем гражданкам Азербайджана и гражданке Киргизии суд вынес смертный приговор.

Как сообщил сенатор, представитель главы Чечни в странах Ближнего Востока и Северной Африки Зияд Сабсаби, в течение 15 дней российская сторона либо близкие родственники осужденных могут подать на апелляцию, передает РИА Новости.

По словам члена Совета по правам человека при главе Чечни Хеды Саратовой, у Алисы Исмаиловой двое малолетних детей, у Эльвиры Магомедхановой — трое, они находятся в Багдаде.

«Мы сейчас готовим документы для того, чтобы срочно вернуть этих детей в Россию, иначе их могут отдать в приют», — цитирует Саратову ТАСС.