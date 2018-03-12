В Дагестане дали по 8 лет двум женщинам, вернувшимся из Сирии при помощи властей Чечни

Советский районный суд Махачкалы вынес приговор двум жительницам Дагестана Муслимат Курбановой и Загидат Абакаровой, добровольно вернувшимся из Сирии в октябре при помощи чеченских властей

Обеих признали виновными по ч. 2 ст. 208 УК РФ (Участие в незаконном вооруженном формировании). Курбанову 12 марта приговорили к восьми годам колонии с отсрочкой наказания до 14-летия ее ребенка, который родился в 2017 году в Сирии. Абакаровой вынесли аналогичный приговор 15 февраля, передает «Кавказский узел».

Операция по поиску и возвращению из Сирии граждан России проводится представителем главы ЧР в странах Ближнего Востока и Северной Африки Зиядом Сабсаби по поручению Рамзана Кадырова. Женщин с детьми — жен убитых боевиков — собирают в разных городах Сирии и тюрьмах.

Курбанова и Абакарова были в составе одной из таких групп, прибывших спецрейсом из Сирии в Грозный, их задержали дагестанские правоохранители и через несколько дней арестовали.

Зияд Сабсаби заявил тогда, что так как часть прибывших находилась в розыске, на них была оформлена явка с повинной, что освобождает от уголовной ответственности.

У Абакаровой четверо детей, младший ребенок — грудной. Ребенок Курбановой также находится на грудном вскармливании. Детей передали бабушкам.

Член Совета по правам человека при главе Чечни Хеда Саратова после задержания женщин заявляла, что направила всю информацию, связанную с задержанием, в президентский совет по правам человека, лично позвонила и рассказала о сложившейся ситуации главе СПЧ Михаилу Федотову, написала уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой и т.д.

При этом источник в правоохранительных органах Дагестана заявлял, что женщин задержали для легализации их пребывания на территории РФ.