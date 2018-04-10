ФК «Ростов» запустил продажу билетов на первый тестовый матч на стадионе ЧМ-2018

В кассах стадиона «Олимп-2» началась продажа билетов на первый тестовый матч на новой «Ростов-Арене» между «Ростовом» и «СКА-Хабаровском»

Позже в пресс-службе «Ростова» объявили, что неполадки устранены и билеты стало возможно приобрести в кассах «Олимпа-2», которые до 14 апреля будут работать с 10:00 до 17:00, а 15 апреля — до 15:00. В одни руки будут продавать не больше четырех билетов. Онлайн-продажа билетов на этот матч осуществляться не будет.

Напомним, старт продаж был запланирован на 9 апреля, но из-за технических причин его отложили .

На первой тестовой игре на «Ростов-Арене» ограничат количество зрителей — матч смогут посетить 13 тыс. болельщиков.

Кроме того, с 9 по 15 апреля в кассах «Олимпа-2» можно будет обменять сезонные абонементы на билеты на три тестовых матча на новой арене.

Как сообщали Юга.ру, матч 26-го тура российской премьер-лиги «Ростов» — «СКА-Хабаровск» состоится 15 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 19:00. После этого желто-синие сыграют на новой арене с «Тосно» (29 апреля) и «Уралом» (13 мая). Затем «Ростов-Арена» примет матчи чемпионата мира по футболу, который будет проходить с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.