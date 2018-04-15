В Крыму объявили экстренное предупреждение по пожароопасности и заморозкам

Крым

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Гостей и жителей Республики Крым предупредили о заморозках и об опасности возникновения пожаров

По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 16 апреля ночью и утром в степных и предгорных районах полуострова ожидаются заморозки 0…-3 °С.

Кроме того, до 17 апреля в регионе сохранится чрезвычайная пожароопасность, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Крыму.

В связи с этим запрещается разводить костры вблизи пожароопасных предметов и оставлять открытый огонь без присмотра, жечь траву под деревьями и на полянах, а также стерню на полях. Кроме того, нельзя бросать горящие спички и окурки, использовать пиротехнику, бросать в лесу промасленный или пропитанный горючими веществами материал и оставлять под солнечными лучами бутылки и осколки стекла, а также заправлять топливом бак автомобиля при работающем двигателе.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций следует звонить по телефонам (3652) 55-09-04 или 101.

Как сообщали Юга.ру, ранее МЧС объявило экстренное предупреждение по заморозкам в Северной Осетии, на Кубани и на Ставрополье.

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