В Северной Осетии ожидаются заморозки

Северо-Осетинский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды спрогнозировал заморозки на территории республики

Ночью и утром с 15 по 17 апреля местами в регионе ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -3 °С. Это может привести к частичному повреждению бутонов, распустившихся цветов, косточковых, семечковых и плодовых культур — абрикосов, алычи, черешни.

Чтобы защитить сельхозрастения, следует укрыть их полимерной пленкой, соломой или нетканым материалом, например спанбондом. Распространенными средствами борьбы с заморозками в плодоносящих садах является смачивание водой и дымление (окуривание).

Жителей и гостей республики призвали быть внимательными и осторожными на дорогах, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения. При выходе из дома рекомендуется закрывать окна, балконы, выключать электроприборы и не использовать неисправные электроприборы, передает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Северной Осетии.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций следует звонить по телефонам экстренных служб — 01, 101 или 112.

Как сообщали Юга.ру, в Ставропольском крае с 14 по 16 апреля будет действовать экстренное предупреждение по заморозкам.