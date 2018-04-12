Жителей Ставрополья предупредили о заморозках в выходные

В Ставропольском крае на 14-16 апреля объявили экстренное предупреждение по заморозкам

По данным Ставропольского гидрометцентра, ночью и утром в эти дни прогнозируют понижение температуры до -1°С. Это может вызвать повреждения и частичную гибель цветков ранних косточковых плодовых растений.

Гражданам рекомендуют укрыть деревья защитным материалом или организовать дымовую завесу, которая будет препятствовать потере тепла. Для больших коммерческих насаждений советуют обеспечить импульсное распыление незначительного объема воды на ветви деревьев и бутоны в ночное время, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ставропольскому краю.