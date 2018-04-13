В Адыгее планируют создать распределительный центр по экспорту товаров в ОАЭ

Трейдерская компания «Аль Фаландж» из Объединенных Арабских Эмиратов планирует построить в Адыгее региональный центр по закупке и экспорту в ОАЭ экологически чистой продукции

Об этом сообщили министр экономического развития и торговли Адыгеи Олег Топоров и помощник главы республики по инвестиционной политике Петр Гарнага по итогам участия в Дубайском экономическом форуме.

Как сообщали Юга.ру, директор дубайской компании Alfalaj for Natural Products Ибрагим Рамель недавно побывал с рабочим визитом в Адыгее. Стороны рассмотрели вариант размещения крупного распределительного центра в качестве резидента на территории Теучежского индустриального парка.

«Совладелец "Аль Фаландж" Нассер Аль Сувейди в ходе переговоров на экономическом форуме подтвердил намерения компании инвестировать средства в строительство на территории Адыгеи регионального центра по закупке и экспорту в ОАЭ экологически чистой продукции, в том числе и адыгейского сыра. Поставки пробных партий сыра уже начались», — отметил Петр Гарнага.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов подчеркнул, что появление распределительного центра, где будут созданы лаборатории для сертификации продукции по высшим стандартам качества зарубежных стран и требованиям халяль, будет способствовать продвижению региональных товаров на международный рынок.

«Существует обоюдная заинтересованность в реализации этого масштабного проекта. При этом Адыгея может получить уникальный международный статус региона — производителя и экспортера экологически чистой сельхозпродукции. Нужно принять все возможные меры, чтобы придать этим планам практическое воплощение», — заключил Кумпилов.