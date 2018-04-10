Адыгея расширяет экономическое сотрудничество с ОАЭ

Представители Адыгеи по поручению главы республики Мурата Кумпилова 9–11 апреля принимают участие в Дубайском экономическом форуме

В ходе его работы министр экономического развития и торговли РА Олег Топоров обсудит вопросы организации поставок экологически чистой продукции из Адыгеи в ОАЭ и Саудовскую Аравию.

В настоящее время трейдерская компания из Объединенных Арабских Эмиратов, которая при изучении зарубежного рынка выявляет качественные продукты для поставок в ОАЭ, заинтересовалась адыгейским сыром. Сейчас решаются вопросы логистики.

«В ходе недавних переговоров с директора компании Alfalaj for Natural Products DQC-LLC из Дубая Ибрагимом Рамелем рассматривался вариант размещения дубайского предприятия в качестве резидента на территории Теучежского индустриального парка», — сообщили в министерстве экономического развития и торговли республики.

Руководитель Красногвардейского молзавода Азамат Аутлев уточнил порталу Юга.ру, что получение сертификата соответствия стандартам и требованиям халяль положительно повлияет на планируемый экспорт адыгейского сыра в Объединенные Арабские Эмираты.

По мнению главы Адыгеи Мурата Купилова, зарекомендовавший себя для российского потребителя бренд адыгейского сыра может стать конкурентоспособным и на зарубежном рынке. С 2012 года он экспортируется в Германию. В прошлом году поставлено 26,5 тонн. На 2018 год с немецкими партнерами подписаны контракты на экспорт в объеме до 100 тонн сыра.