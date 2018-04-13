В Ростове на улице Стадионной ограничат проезд

В Ростове на улице Стадионной ограничат движение транспорта с 7 по 11 мая

«В связи с проведением ремонтных работ с 23:00 до 5:00 7–11 мая будет ограничено движение транспортных средств по ул. Стадионной под путепроводом ул. Нансена», — сообщает пресс-служба городской администрации.

Как писали Юга.ру, в Ростове почти на месяц ограничат движение на улице Нансена. Также проезд будет ограничен по улицам Малиновского, Еременко, на площади Карла Маркса и на Чехова.