В Ростове на проспекте Чехова на месяц ограничат движение

Ростовская область

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В Ростове 18 апреля по 15 мая будет ограничено движение на проспекте Чехова

«В связи с проведением работ по ремонту проспекте Чехова на участках улицах Лермонтовская — Текучева и улицах Большая Садовая — Седова с 18 апреля по 15 мая будет ограничено движение транспортных средств на указанных участках», — сообщает департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения администрации города.

Как писали Юга.ру, в Ростове в апреле ограничат движение транспорта по улицам Малиновского, Еременко и на площади Карла Маркса.

Дороги Ростов-на-Дону
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