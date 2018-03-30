В Ростове на проспекте Чехова на месяц ограничат движение

В Ростове 18 апреля по 15 мая будет ограничено движение на проспекте Чехова

«В связи с проведением работ по ремонту проспекте Чехова на участках улицах Лермонтовская — Текучева и улицах Большая Садовая — Седова с 18 апреля по 15 мая будет ограничено движение транспортных средств на указанных участках», — сообщает департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения администрации города.

Как писали Юга.ру, в Ростове в апреле ограничат движение транспорта по улицам Малиновского, Еременко и на площади Карла Маркса.