В Ростове ограничат движение на трех улицах

В Ростове в апреле ограничат движение транспорта по улицам Малиновского, Еременко и на площади Карла Маркса

«С 17 до 30 апреля будет ограничено движение транспорта по улице Малиновского от Доватора до Еременко и по улице Еременко от Малиновского до Мадояна в связи со строительством канализационного коллектора», — сообщает ростовский департамент автодорог и организации дорожного движения.



С 17 апреля до 31 декабря будет закрыт для пешеходов участок тротуара на площади Карла Маркса из-за «неудовлетворительного состояния архитектурно-конструктивных элементов объекта культурного наследия».