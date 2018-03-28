В Ростове ограничат движение на трех улицах

Ростовская область

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В Ростове в апреле ограничат движение транспорта по улицам Малиновского, Еременко и на площади Карла Маркса

«С 17 до 30 апреля будет ограничено движение транспорта по улице Малиновского от Доватора до Еременко и по улице Еременко от Малиновского до Мадояна в связи со строительством канализационного коллектора»,сообщает ростовский департамент автодорог и организации дорожного движения.

С 17 апреля до 31 декабря будет закрыт для пешеходов участок тротуара на площади Карла Маркса из-за «неудовлетворительного состояния архитектурно-конструктивных элементов объекта культурного наследия». 

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