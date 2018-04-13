На автодорожную часть Крымского моста начали наносить разметку
На автомобильной части моста через Керченский пролив на стороне таманского берега начался один из финальных этапов обустройства дорожного полотна — нанесение разметки
На сухое, чистое дорожное покрытие наносится термопластик с высоким показателем белизны, в который добавлены микростеклошарики, которые повышают коэффициент отражения под фарами в любое время суток при разных условиях видимости. Сначала специалисты делают предварительную разметку, а затем наносят постоянную дорожную разметку с помощью самоходной разметочной машины.
«У Крымского моста два направления движения — по две полосы каждое. На каждом направлении наносится по три линии разметки: две краевых и осевая, разделяющая транспортные потоки попутного направления. Соответственно, нам предстоит нанести линии разметки общей протяженностью около 117 км», — рассказал начальник участка по нанесению дорожной разметки Павел Матящук.
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Ширина краевой линии разметки составляет 20 см, осевой линии — 15 см. Толщина самой линии — около 4 мм, рассказали в пресс-службе инфоцентра «Крымский мост».
Как сообщали Юга.ру, строительство моста протяженностью 19 км, состоящего из параллельных автомобильного и ж/д переходов, стартовало в феврале 2016 года. Ранее было заявлено, что автомобильную часть должны сдать в эксплуатацию в декабре 2018 года, а железнодорожную — в эти же сроки через год. Однако 1 марта президент и кандидат в президенты России Владимир Путин заявил, что движение машин по мосту будет открыто через несколько месяцев. Строители пообещали Путину открыть Крымский мост в мае.
К 6 апреля на автодорожной части моста установили защиту от штормового ветра, а 11 апреля рабочие приступили к асфальтированию.
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