На автодорожную часть Крымского моста начали наносить разметку

На автомобильной части моста через Керченский пролив на стороне таманского берега начался один из финальных этапов обустройства дорожного полотна — нанесение разметки

На сухое, чистое дорожное покрытие наносится термопластик с высоким показателем белизны, в который добавлены микростеклошарики, которые повышают коэффициент отражения под фарами в любое время суток при разных условиях видимости. Сначала специалисты делают предварительную разметку, а затем наносят постоянную дорожную разметку с помощью самоходной разметочной машины.

«У Крымского моста два направления движения — по две полосы каждое. На каждом направлении наносится по три линии разметки: две краевых и осевая, разделяющая транспортные потоки попутного направления. Соответственно, нам предстоит нанести линии разметки общей протяженностью около 117 км», — рассказал начальник участка по нанесению дорожной разметки Павел Матящук.