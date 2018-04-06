На автодорожной части Крымского моста установили защиту от штормового ветра
Строители завершили монтаж аэродинамических обтекателей по фасаду автодорожной арки моста через Керченский пролив
По фасаду арки установили своеобразный карниз из 190 элементов металлоконструкций, которые минимизируют воздействие ветра на арочный пролет и обеспечат комфортный проезд автомобилей над фарватером Керчь-Еникальского канала.
Заместитель директора по проектированию «Института Гипростроймост — Санкт-Петербург» Виктор Галас рассказал, что в Керченском проливе штормовые условия с сильным ветром — стандартное явление, на уровне проезжей части моста скорость ветра может достигать 40 м/с. Чтобы предотвратить негативные аэродинамические явления, специалисты спроектировали обтекатели в форме крыла самолета.
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На автодорожной арке продолжают монтировать элементы обустройства автодороги. Специалисты установили все 14 мачт наружного освещения и барьерное ограждение вдоль внешних полос. На полотно проезжей части наносят гидроизоляцию, затем дорожники начнут укладывать асфальтобетон, рассказали в пресс-службе инфоцентра «Крымский мост».
Как сообщали Юга.ру, строительство моста, состоящего из параллельных автомобильного и ж/д переходов, стартовало в феврале 2016 года. Ранее было заявлено, что автомобильную часть должны сдать в эксплуатацию в декабре 2018 года, а железнодорожную — в эти же сроки через год. Однако 1 марта президент и кандидат в президенты России Владимир Путин заявил, что движение машин по мосту будет открыто через несколько месяцев. Строители пообещали Путину открыть Крымский мост в мае.
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