На автодорожной части Крымского моста установили защиту от штормового ветра

Строители завершили монтаж аэродинамических обтекателей по фасаду автодорожной арки моста через Керченский пролив

По фасаду арки установили своеобразный карниз из 190 элементов металлоконструкций, которые минимизируют воздействие ветра на арочный пролет и обеспечат комфортный проезд автомобилей над фарватером Керчь-Еникальского канала.

Заместитель директора по проектированию «Института Гипростроймост — Санкт-Петербург» Виктор Галас рассказал, что в Керченском проливе штормовые условия с сильным ветром — стандартное явление, на уровне проезжей части моста скорость ветра может достигать 40 м/с. Чтобы предотвратить негативные аэродинамические явления, специалисты спроектировали обтекатели в форме крыла самолета.