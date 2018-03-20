Минтранс рассказал, когда начнется движение по трассе через Керченский пролив

Министерство транспорта рассказало о схеме организации движения по новой трассе через Керченский пролив

По данным пресс-службы ведомства, из-за того, что вторую очередь моста через Керченский пролив планируют сдать в мае 2018 года, рассматривается поэтапная схема организации движения. После ввода моста проезд откроют для легковых автомобилей и для пассажирских автобусов. Движение для грузовиков планируют открыть в конце 2018 года. Исключение сделают для транспорта, который задействован в строительстве железнодорожной части моста.

«Планируется, что в мае будет обеспечен сквозной проезд на 40‑километровом автоподходе со стороны таманского берега (от существующей федеральной трассы А290 до Крымского моста), без ввода в эксплуатацию транспортных развязок с местной дорожной сетью. Одновременно на крымской стороне к открытию движения в рабочем режиме будет готов автоподход от Крымского моста до развязки с трассой "Таврида". Далее движение будет идти по двум полосам существующей дороги Керчь — Симферополь», — пишет пресс‑служба.

В конце 2018 года планируют завершить строительство двух новых полос трассы «Таврида» до Симферополя, введут в эксплуатацию автоподходы к Крымскому мосту.