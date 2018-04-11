На автодорожной арке Крымского моста приступили к асфальтированию

Крым

Распечатать

Строители Крымского моста приступили к укладке асфальтобетона на автодорожной арке

Специалистам предстоит заасфальтировать 4,5 тыс. кв. метров дороги. Ее уложат в два слоя с перерывом в несколько дней, сообщает RT.

Ранее на пролете установили 14 мачт для освещения и установили барьерное ограждение по внешним полосам движения.

Как сообщали Юга.ру, движение автомобилей по мосту через Керченский пролив может быть запущено в мае. Это указано в проекте госконтракта, который Росавтодор планирует заключить с подрядчиком, по содержанию моста и подходов к нему.

Крымский мост Строительство
Наш канал в Telegram: главное за день
Обсудить

Новости

В Краснодаре выпускникам запретили танцевать вальс под песню британца Эда Ширана. Потому что это «чуждая культура»
Замглавы Калининского района попал под следствие за плохой контроль над финансами районной больницы
Мусаева оштрафовали за поведение в дебютном матче на посту главного тренера «Краснодара»
Содержание «Ростов-Арены» обойдется в 300 млн рублей в год
У восьми жителей Дагестана выявили свиной грипп
В Краснодаре изменят маршруты троллейбусов № 21 и 31

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале