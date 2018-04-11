На автодорожной арке Крымского моста приступили к асфальтированию

Строители Крымского моста приступили к укладке асфальтобетона на автодорожной арке

Специалистам предстоит заасфальтировать 4,5 тыс. кв. метров дороги. Ее уложат в два слоя с перерывом в несколько дней, сообщает RT.

Ранее на пролете установили 14 мачт для освещения и установили барьерное ограждение по внешним полосам движения.