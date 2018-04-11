На автодорожной арке Крымского моста приступили к асфальтированию
Строители Крымского моста приступили к укладке асфальтобетона на автодорожной арке
Специалистам предстоит заасфальтировать 4,5 тыс. кв. метров дороги. Ее уложат в два слоя с перерывом в несколько дней, сообщает RT.
Ранее на пролете установили 14 мачт для освещения и установили барьерное ограждение по внешним полосам движения.
Как сообщали Юга.ру, движение автомобилей по мосту через Керченский пролив может быть запущено в мае. Это указано в проекте госконтракта, который Росавтодор планирует заключить с подрядчиком, по содержанию моста и подходов к нему.
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