На Крымском мосту начали устанавливать ограждение и фонари

На автодорожной части Крымского моста дорожники занялись обустройством проезжей части

На участке моста длиной 450 метров на острове Тузла установили 1,8 тыс. метров барьерного ограждения и 28 мачт освещения. К декабрю 2018 года строители должны уложить два слоя асфальта и обустроить всю проезжую часть.

Металлическое барьерное ограждение сделано в два яруса, его высота с внешней стороны моста — 1,5 метра, на разделительной полосе — 1,1 метра.

Мачты освещения установлены с внешней стороны моста, высота опор достигает 9 метров. Светильники с натриевыми лампами высокого давления защищены от воздействия морского климата, они обеспечат контрастную видимость в любых погодных условиях, отметили в пресс-службе инфоцентра «Крымский мост».

Всего на мосту установят более 76 км ограждения и более 1 тыс. фонарей.