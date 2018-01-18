На Крымском мосту начали устанавливать ограждение и фонари
На автодорожной части Крымского моста дорожники занялись обустройством проезжей части
На участке моста длиной 450 метров на острове Тузла установили 1,8 тыс. метров барьерного ограждения и 28 мачт освещения. К декабрю 2018 года строители должны уложить два слоя асфальта и обустроить всю проезжую часть.
Металлическое барьерное ограждение сделано в два яруса, его высота с внешней стороны моста — 1,5 метра, на разделительной полосе — 1,1 метра.
Мачты освещения установлены с внешней стороны моста, высота опор достигает 9 метров. Светильники с натриевыми лампами высокого давления защищены от воздействия морского климата, они обеспечат контрастную видимость в любых погодных условиях, отметили в пресс-службе инфоцентра «Крымский мост».
Всего на мосту установят более 76 км ограждения и более 1 тыс. фонарей.
Специалисты также занялись разработкой схемы организации дорожного движения на мосту, где расчетная скорость движения составит 120 км/ч. По правилам дорожного движения, по мосту можно будет ехать не быстрее 90 км/ч.
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Как сообщали Юга.ру, строительство моста началось в феврале 2016 года. В августе 2017 года установили железнодорожную арку, в октябре на проектную высоту подняли автомобильный пролет. В начале декабря строители завершили установку всех опор автодорожной части моста.
Автомобильный переход между Кубанью и Крымом откроют 18 декабря 2018 года, а поезда начнут ходить по мосту в декабре 2019-го.
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