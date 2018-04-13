В Дагестане из-за родственных связей уволили замминистра транспорта

В Дагестане после проверки прокуратуры уволили врио статс-секретаря — заместителя министра транспорта, энергетики и связи Гамзатхана Гамзатханова

Прокуратура республики установила, что министр транспорта, энергетики и связи Дагестана Сайгидпаша Умаханов (на момент проверки) приходился родным братом супруге замглавы этого ведомства.

«При таких обстоятельствах возникла ситуация, при которой личная заинтересованность госслужащего может влиять на надлежащее исполнение им своих должностных обязанностей. При этом может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью чиновника и законными интересами граждан, организаций, общества или государства. Это способно привести к конфликту интересов», — говорится в сообщении прокуратуры республики.

Правительство Дагестана урегулировало конфликт интересов путем увольнения с государственной гражданской службы врио статс-секретаря — заместителя министра, сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Дагестан.