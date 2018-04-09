Премьер Дагестана отправил в отставку двух чиновников и назначил нового советника

Премьер-министр Дагестана Артем Здунов освободил от занимаемых должностей двух чиновников и назначил нового советника

Так, Джамалутдин Магомедов по собственному желанию покинул пост заместителя министра сельского хозяйства продовольствия Дагестана — начальника управления переработки и продовольственных рынков минсельхоза.

Также по собственному желанию освобожден от должности советника председателя правительства Дагестана Дилюс Шавалиев, назначенный на этот пост 18 февраля. Его должность займет Гасан Гусейнов.

Соответствующие распоряжения Здунов подписал 6 апреля, документы опубликованы на сайте правительства республики.

Как сообщали Юга.ру, в начале апреля премьер Дагестана отправил в отставку семерых замминистров.