Васильев уволил главу Агентства по дорожному хозяйству Дагестана

Врио главы Дагестана Владимир Васильев подписал указ об освобождении Загида Хучбарова от должности руководителя республиканского Агентства по дорожному хозяйству

Документ, подписанный 4 апреля, опубликован на сайте главы Дагестана.

65-летний Загид Хучбаров уволен в соответствии с п. 4 ч. 2 ст. 39 ФЗ «О государственной гражданской службе РФ» в связи с достижением предельного возраста пребывания на службе, следует из текста документа.

Указ вступил в силу с момента подписания.

Загид Хучбаров занял пост руководителя Агентства по транспорту и дорожному хозяйству Дагестана в сентябре 2014 года.