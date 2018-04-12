Знарок не будет руководить сборной России по хоккею на ЧМ-2018

Олег Знарок не войдет в тренерский штаб сборной России по хоккею на чемпионате мира 2018 года в Дании

Об этом сообщил президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк. Он рассказал, что и.о. главного тренера национальной команды назначен Илья Воробьев.

«Знарок очень много сделал для нас, стал олимпийским чемпионом, чемпионом мира. Сейчас он психологически подустал, на него была сильная нагрузка и в СКА и в сборной. На чемпионате мира исполняющим обязанности главного тренера будет Илья Воробьев. Знарок будет консультантом», — приводит слова Третьяка RT.

Президент ФХР добавил, что старший тренер Харийс Витолиньш также не войдет в тренерский штаб на ЧМ.

Чемпионат мира по хоккею будет проходить с 4 по 20 мая в Дании.

Как сообщали Юга.ру, в феврале хоккейная команда из России завоевала золото Олимпийских игр в Южной Корее.

В апреле сборная провела в Сочи два матча с Германией в рамках Еврочелленджа, одержав победу в первой игре и уступив во второй. Следующие матчи в рамках Еврочелленджа россияне проведут 14 и 15 апреля на выезде против сборной Норвегии.