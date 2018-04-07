Сборная России по хоккею проиграла Германии во втором матче Евровызова в Сочи

Хоккеисты сборной Германии 7 апреля взяли реванш у национальной команды России в рамках Еврочелленджа

Поединок состоялся в сочинском ледовом дворце «Большом» и завершился победой сборной Германии в овертайме — 3:4 (1:1, 2:0, 0:2, 0:1).

В составе российской команды шайбы на счету Александра Хохлачева, Александра Дергачева и Николая Демидова. У немцев отличились Марк Михаэлис, Симон Сеземски, Максимилиан Каммерер и Бернхард Эбнер.

Игра собрала на трибунах «Большого» более 11 тыс. зрителей.

Напомним, накануне сборная России в Сочи разгромила команду Германии.

Следующие матчи в рамках Еврочелленджа россияне проведут 14 и 15 апреля на выезде против сборной Норвегии, передает RT.