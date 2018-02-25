Российские хоккеисты выиграли золото Олимпиады-2018

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Российские хоккеисты сразились со сборной Германии за золото Олимпиады в Пхенчхане

Встреча завершилась счетом 4:3 (1:0, 0:1, 2:2, 1:0). В составе россиян шайбы забросили Вячеслав Войнов и дважды Никита Гусев. Решающую шайбу в овертайме забросил Кирилл Капризов. У немцев отличились Феликс Шютц, Доминик Кагун и Йонас Мюллер.

Как писали Юга.ру, российские хоккеисты вышли в финал Олимпиады впервые за 20 лет

Для россиян это золото стало вторым на Олимпиаде в Пхенчхане. Ранее в женском одиночном катании победу одержала фигуристка Алина Загитова. Теперь у олимпийских атлетов из России 2 золотых, 6 серебряных и 9 бронзовых медалей.

Олимпиада в Пхенчхане Хоккей

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